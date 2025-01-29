Компенсации жителям Молдовы за дикие тарифы на отопление и электроэнергию немного увеличили: Что получат те, кому поступает «помощь» от властей

Правительство утвердило в среду, 29 января, поправки в постановление о предоставлении денежных компенсаций за потреблённую домохозяйствами энергию. Изменения потребовались для адаптации финансовой помощи к новым тарифам на электроэнергию и её корреляции с реальными расходами бытовых потребителей.
Так, максимальный размер компенсации за теплоэнергию и электроэнергию составит 1400 леев, за природный газ — 1000 леев, за твёрдое топливо — 800 леев. В то же время получателям минимальной компенсации за отопление будут начислены ещё 200 леев на оплату электричества, пишет ipn.md. Помощь будет предоставлена в феврале тем домохозяйствам, которые ранее зарегистрировались на сайте compensatii.gov.md.