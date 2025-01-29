Авиазавод Таганрога урегулирует ситуацию с угрозой банкротства

Угрозу кредитора о банкротном иске прокомментировали на предприятии ПАО «ТАНТК имени Бериева» в Таганроге. Информация поступила 29 января.
— Работа ведется в штатном режиме. Предприятие обеспечено заказами, реализует перспективные проекты. Уверены, ни до какого банкротства дело не дойдет. Намерены урегулировать спорные вопросы в рамках законодательства, — подчеркнули в компании.
Напомним, ранее кредитор — ООО «Производственно-технический центр “Вектор” из Московской области — заявил о намерении обратиться в суд из-за наличия задолженности у таганрогского авиазавода. При этом сумма финансовых претензий не уточнялась.
Добавим, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева был основан в 1934 году. Предприятие специализируется на создании и производстве воздушной техники различных модификаций. В частности, на площадке собирают самолеты-амфибии Бе-200ЧС, незаменимые при тушении пожаров.