Авиазавод Таганрога урегулирует ситуацию с угрозой банкротства

Добавим, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева был основан в 1934 году. Предприятие специализируется на создании и производстве воздушной техники различных модификаций. В частности, на площадке собирают самолеты-амфибии Бе-200ЧС, незаменимые при тушении пожаров.