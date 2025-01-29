В Беларуси повысят тариф на дезинфекцию машин на границе

Таможенные органы проверяют наличие контрольных марок, подтверждающих прохождение дезинфекции. Это касается водителей грузовиков, прибывших в пункты пропуска «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Козловичи».
Как сообщал OL, станции дезинфекции заработали в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей с 16 сентября 2023 года.
С 1 февраля организация, реализующая услугу по обязательной дезинфекции транспортных средств, повышает тариф на проведение такой процедуры для грузовиков. Он будет составлять 120 рублей. Сейчас — 95 рублей.
При этом для легковых автомобилей и автобусов стоимость услуги остается прежней — 2 рубля и 30 рублей соответственно.
В таможне напомнили, что при отсутствии у водителя или владельца транспортного средства действительной бумажной либо электронной контрольной марки или отказе в ее приобретении машина не сможет въехать в Беларусь.