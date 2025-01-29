Создательнице финансовой пирамиды, которая лишила 17 человек 11 млн рублей, вынесли приговор в Уфе

В 2014 году женщина зарегистрировала в другой стране компанию и привлекла к работе в ней своего сына, а также еще двоих жителей Самарской области. Было открыто три офиса в Самаре, создана видимость официального представительства, нанят персонал и опубликована информация о компании в интернете.