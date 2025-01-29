Создательнице финансовой пирамиды, которая лишила 17 человек 11 млн рублей, вынесли приговор в Уфе

В Уфе вынесли приговор жительнице Самары. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В 2014 году женщина зарегистрировала в другой стране компанию и привлекла к работе в ней своего сына, а также еще двоих жителей Самарской области. Было открыто три офиса в Самаре, создана видимость официального представительства, нанят персонал и опубликована информация о компании в интернете.
Организация принимала от граждан деньги якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Однако по факту контора функционировала по модели финансовой пирамиды: первым вкладчикам выплачивали высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
У 17 жителей Самарской области и Башкирии было похищено более 11 миллионов рублей. Полученные от клиентов инвестиции отправляли в Москву для последующего распределения и обращения в пользу всех участников преступной группы.
Ранее в три соучастника уже предстали перед судом, а их руководительница скрылась от следствия, ее объявили в международный розыск и задержали в январе прошлого года, когда она приехала в Россию.
Демский районный суд Уфы назначил женщине два года и десять месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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