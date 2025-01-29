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Участку земли в Иркутске нанесли ущерб отходами в 3,7 млрд рублей

Участок земли загрязняют отходами деревообработки.

В Иркутске специалисты выявили загрязнение отходами деревообработки. Как сообщили тг-канале Росприроднадзора, плодородный слой перекрыли на площади более 130 тысяч метров квадратных.

— Экологический ущерб оценён в 3,76 млрд рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно, готовим иск в суд, — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что собственники и пользователи участков должны не допускать загрязнение земли и охранять природные ресурсы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области народные дружинники могут получать матподдержку. Ее будут выделять из бюджета региона.