КГК: 150 человек получали зарплату в конвертах у крупного производителя одежды

Выяснилось, что предприниматель решил незаконно сэкономить на налогах и страховых взносах и для этого платил зарплату работникам «в конвертах». В официальных ведомостях у работников стояли мизерные зарплаты, которые в реальности сильно отличались от реальных сумм, которые работники получали на руки без отражения в бухгалтерии компаний.