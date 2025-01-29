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КГК: 150 человек получали зарплату в конвертах у крупного производителя одежды

КГК раскрыл «серые» схемы по зарплатам производителя одежды в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске производитель одежды и аксессуаров платил зарплаты в конвертах, не отчисляя в ФСЗН и на подоходные налоги. Подробности рассказали в Госконтроле.

Так, сотрудники Бобруйского межрайотдела финансовых расследований пресекли незаконную деятельность собственника двух коммерческих организаций города, которые производят одежду и аксессуары.

Выяснилось, что предприниматель решил незаконно сэкономить на налогах и страховых взносах и для этого платил зарплату работникам «в конвертах». В официальных ведомостях у работников стояли мизерные зарплаты, которые в реальности сильно отличались от реальных сумм, которые работники получали на руки без отражения в бухгалтерии компаний.

При этом «серую» зарплату получало подавляющее большинство работников организаций.

— За два года зарплату «в конвертах» получали не менее 150 человек, — подчеркнули в КГК.

С нелегальных зарплат не платились, конечно же, и отчисления в фонд соцзащиты населения и подоходные налоги. В итоге сумма недоплаченных налогов и отчислений превысила 270 тысяч белорусских рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовные дела за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и уклонение от уплаты страховых взносов.

Еще в НАН сказали, как белорусов пересадят на беспилотный транспорт через 10 лет.