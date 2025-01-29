КГК: 150 человек получали зарплату в конвертах у крупного производителя одежды

В Бобруйске производитель одежды и аксессуаров платил зарплаты в конвертах, не отчисляя в ФСЗН и на подоходные налоги. Подробности рассказали в Госконтроле.
Так, сотрудники Бобруйского межрайотдела финансовых расследований пресекли незаконную деятельность собственника двух коммерческих организаций города, которые производят одежду и аксессуары.
Выяснилось, что предприниматель решил незаконно сэкономить на налогах и страховых взносах и для этого платил зарплату работникам «в конвертах». В официальных ведомостях у работников стояли мизерные зарплаты, которые в реальности сильно отличались от реальных сумм, которые работники получали на руки без отражения в бухгалтерии компаний.
При этом «серую» зарплату получало подавляющее большинство работников организаций.
— За два года зарплату «в конвертах» получали не менее 150 человек, — подчеркнули в КГК.
С нелегальных зарплат не платились, конечно же, и отчисления в фонд соцзащиты населения и подоходные налоги. В итоге сумма недоплаченных налогов и отчислений превысила 270 тысяч белорусских рублей.
В отношении предпринимателя возбудили уголовные дела за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и уклонение от уплаты страховых взносов.
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