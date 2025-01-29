В центре Воронежа снесут самовольные гаражи и сараи

— Приказы о признании построек самовольными были опубликованы в августе и ноябре 2024 года. С указанного периода жители обращались в управление административно-технического контроля за разъяснениями или приносили документы на объекты. Срок на выявление владельцев и предоставление документов истек, поэтому на те объекты, где не установлены владельцы и не оформлены права, издан второй приказ, который стал основанием для сноса объектов, — сообщили в мэрии Воронежа.