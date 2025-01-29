В центре Воронежа снесут самовольные гаражи и сараи

Мэрия Воронежа предупредила о сносе незаконных гаражей и сараев в Центральном районе, ранее признанных самовольными постройками. Демонтажу подлежат около трех десятков объектов около Центрального стадиона профсоюзов: у дома Комиссаржевской, 6а снесут постройки №№ 22, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 95, 96, 97, 100, на Комиссаржевской, 10а еще несколько — №№ 103, 107, 109.
— Приказы о признании построек самовольными были опубликованы в августе и ноябре 2024 года. С указанного периода жители обращались в управление административно-технического контроля за разъяснениями или приносили документы на объекты. Срок на выявление владельцев и предоставление документов истек, поэтому на те объекты, где не установлены владельцы и не оформлены права, издан второй приказ, который стал основанием для сноса объектов, — сообщили в мэрии Воронежа.
Работы по демонтажу запланированы после 5 февраля. До указанного срока воронежцам необходимо освободить объекты от находящегося в них имущества.