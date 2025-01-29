Губернатор Омской области отменил режим, введенный из-за нашествия косуль

Напомним, на пути массовой миграции косуль Омск оказался в декабре 2023 года. Дикие животные сначала заполнили пригородные районы, а затем появились и на улицах города. Нестандартная ситуация прежде всего представляла опасность для них самих. Косули принимали заборы за деревья, застревали в них и массово гибли, попадали под машины и подвергались нападениям собак.