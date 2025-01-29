Губернатор Омской области отменил режим, введенный из-за нашествия косуль

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отменил режим повышенной готовности, связанный с нашествием косуль. Распоряжение главы региона опубликовано на портале правовой информации.
Напомним, на пути массовой миграции косуль Омск оказался в декабре 2023 года. Дикие животные сначала заполнили пригородные районы, а затем появились и на улицах города. Нестандартная ситуация прежде всего представляла опасность для них самих. Косули принимали заборы за деревья, застревали в них и массово гибли, попадали под машины и подвергались нападениям собак.
Режим повышенной готовности объявлялся для органов управления и системы по предупреждению и ликвидации ЧС. Он действовал в Омске, Омском, Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском и Москаленском районах. Отловом животных и их перемещением в безопасную среду занимались специалисты Управления по охране животного мира Омской области.