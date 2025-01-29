Ремонт Борского моста выполнен почти на 50%

Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Работы начались в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», реализация мероприятий продолжается в 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей.
«Несмотря на сложность объекта, в ходе ремонта которого специалисты столкнулись с множеством скрытых дефектов, движение по одной полосе было открыто, как и планировалось, в конце прошлого года. Проведен серьезный комплекс работ с заменой деформационных швов, по капитальному ремонту пролетных строений, на открытой для движения части моста полностью уложены слои асфальтобетонного покрытия», — сказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.
В настоящее время на правой половине проезжей части в пролетах 1−13 и 36−66 опор подрядчик выполняет работы по устройству деформационных швов и демонтажу старого выравнивающего слоя. В пролете 13−17 опор ведутся работы по устройству монолитного парапета.
В соответствии с графиком, согласованным с ОАО «РЖД», работы в зоне железной дороги совмещенного моста планируется начать в апреле 2025 года.
Напомним, сейчас движение организовано по двум полосам нового моста в сторону Бора, въезд в Нижний Новгород осуществляется по одной полосе старого моста и по третьей полосе нового.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие пассажирского транспорта общего пользования.