Ремонт Борского моста выполнен почти на 50%

«Несмотря на сложность объекта, в ходе ремонта которого специалисты столкнулись с множеством скрытых дефектов, движение по одной полосе было открыто, как и планировалось, в конце прошлого года. Проведен серьезный комплекс работ с заменой деформационных швов, по капитальному ремонту пролетных строений, на открытой для движения части моста полностью уложены слои асфальтобетонного покрытия», — сказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.