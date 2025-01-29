В Челябинске возник ажиотажный спрос на премию за крепкий брак

Вместо пяти тысяч заслуженных пар, которые власти рассчитывали наградить после принятия закона знаком «Семейное счастье», за неполные четыре месяца неожиданно обратились 16 тысяч супружеских союзов.
Пошли разговоры об административных барьерах, мешающих получить звание. И власти были вынуждены дать подробные разъяснения о порядке награждения.
В частности, в минсоцотношений региона подчеркнули: знак отличия «Семейное счастье» является именно наградой, и срок принятия решения о премировании этим знаком законодательно не оговорен. Документы просматривают по мере их поступления.
По словам министра социальных отношений Натальи Лугачевой, значительного времени потребует проверка всего массива поступивших бумаг, подготовка и рассмотрение ходатайств. Во-вторых, время потребуется и на изготовление самих знаков отличия в необходимом количестве.
Кроме того, как выяснилось, в конце декабря в закон о новом региональном знаке внесли несколько дополнительных требований — о том, что супруги должны не менее 15 лет прожить в Челябинской области и столько же отработать (один или оба) на ее территории. А главное — теперь соискатели могут обратиться за наградой только в течение 12 месяцев со дня юбилея бракосочетания. Ранее парламентарии отдельно оговаривали, что «получить звание супруги могут не только в год юбилея, а на протяжении всего десятилетия после круглой даты».
Впрочем, как пояснили в министерстве, эти дополнительные условия будут учитываться при рассмотрении документов супругов, которые обратились в органы соцзащиты уже в этом году. Ходатайства по заявкам, полученным до конца 2024-го, будут рассматриваться в соответствии с прежней редакцией закона. Другими словами, опоздавшие виноваты сами.
Но есть и хорошая новость: супругам, подготовившим документы на награждение при достижении 50-летнего юбилея совместной жизни, к 60-летию и 70-летию их собирать уже не придется. Премии из бюджета им будут назначаться в беззаявительном порядке.
Как уже писала «РГ», региональным законом «О знаке отличия “Семейное счастье” решено награждать супружеские пары, отметившие круглые даты, начиная с полувекового юбилея совместной жизни. Вместе с почетным знаком им будет выплачиваться денежная премия: 50 тысяч рублей после 50-летия вместе, 100 тысяч — после 60-летия и 150 тысяч — после 70-летнего юбилея свадьбы.