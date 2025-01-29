В Челябинске возник ажиотажный спрос на премию за крепкий брак

Кроме того, как выяснилось, в конце декабря в закон о новом региональном знаке внесли несколько дополнительных требований — о том, что супруги должны не менее 15 лет прожить в Челябинской области и столько же отработать (один или оба) на ее территории. А главное — теперь соискатели могут обратиться за наградой только в течение 12 месяцев со дня юбилея бракосочетания. Ранее парламентарии отдельно оговаривали, что «получить звание супруги могут не только в год юбилея, а на протяжении всего десятилетия после круглой даты».