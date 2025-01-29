Кладбище Симферополя вынесут за пределы города

Что касается кремации, то, по его словам, в последнее время ее стали проводить немного чаще, но все равно процент от общего числа похороненных людей небольшой — максимум 7%. Иван Вахрушев уточнил, что сейчас в Крыму действует частный крематорий в Симферопольском районе. Плюс в планах строительство в Севастополе по федеральной программе.