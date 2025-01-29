Кладбище Симферополя вынесут за пределы города

Одиночные захоронения сейчас проводятся только на одном участке-секторе кладбища «Абдал 2», на кладбище «Абдал 1» возможно подзахоронение, уточнили в департаменте.
«Расширение территорий городских кладбищ “Абдал 1” и “Абдал 2” не планируется. С целью создания нового городского кладбища Департамент развития муниципальной собственности передал Департаменту городского хозяйства в безвозмездное пользование два земельных участка», — рассказали в администрации.
По информации Департамента городского хозяйства, участки расположены в Перовском сельском поселении Симферопольского района.
«Общая их площадь — 47 525 гектар. В данное время проводятся необходимые мероприятия для открытия нового места для погребения», — уточнили в департаменте.
Места для захоронений.
Сегодня на территории Симферополя для захоронений открыты два кладбища: «Абдал 1», площадь которого составляет 80,85 гектар, и «Абдал 2» общей площадью 106,11 гектаров.
«На территории кладбища “Абдал 1” возможно подзахоронение в существующую родственную могилу, в том числе и урн с прахом. Свободного участка-сектора для одиночных захоронений нет», — отметили в Департаменте городского хозяйства администрации Симферополя.
Кроме того, на кладбище «Абдал 1» открыт участок-сектор «Аллея славы» для увековечивания памяти военнослужащих и погребения погибших при проведении специальной военной операции.
«На территории кладбища “Абдал 2” производятся одиночные захоронения на участке-секторе № 187», — пояснили в департаменте.
Директор муниципального унитарного предприятия «Горритуал» Иван Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, что мест на кладбище «Абдал» пока хватает, но необходимость в новом участке есть.
«Бывает, что в день хоронят три человека, а бывает 12. В среднем на кладбище хоронят 320 человек в месяц. Когда праздники, людей умирает больше. Например, в январе хоронят до 400 человек», — говорит Иван Вахрушев.
Пока на это количество людей, по словам директора «Горритуала», мест на кладбище достаточно.
«У людей есть брони, плюс подзахоранивают к родственникам или могила в могилу, кремируют. На кладбище сейчас не так часто ходят, как раньше, поэтому люди хотят, чтобы все были в одном месте», — отметил Иван Вахрушев.
Что касается кремации, то, по его словам, в последнее время ее стали проводить немного чаще, но все равно процент от общего числа похороненных людей небольшой — максимум 7%. Иван Вахрушев уточнил, что сейчас в Крыму действует частный крематорий в Симферопольском районе. Плюс в планах строительство в Севастополе по федеральной программе.