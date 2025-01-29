Закончились поиски пропавшего подростка из Мелеуза

В Башкирии завершились поиски 13-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Подросток пропал вчера — 29 декабря. Несколько минут назал волонтеры рассказали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив, — сообщили добровольцы.
Где был мальчик и почему пропал — не уточняется.
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