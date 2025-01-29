Спутниковая система «Гонец» обеспечит Чукотку связью

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская спутниковая система «Гонец» обеспечит Чукотский автономный округ услугами связи и мониторинга. Такое сотрудничество обсудили губернатор региона Владислав Кузнецов и гендиректор АО «Спутниковая система “Гонец” (входит в Роскосмос) Андрей Манойло, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
«Сервисы спутниковой системы “Гонец” будут использоваться для обеспечения связи и мониторинга в Чукотском автономном округе», — говорится в сообщении.
По словам Манойло, возможность обслуживать районы Крайнего Севера закладывалась в систему «Гонец» еще при ее создании. «В дополнение к этому в Чукотском автономного округе, в г. Анадыре, расположена одна из семи региональных станций системы “Гонец”. Это позволяет эффективно “приземлять” информацию, полученную от абонентов на территории Чукотки через спутники орбитальной группировки “Гонец”, — сказал он.
Кузнецов в свою очередь заметил, что для Чукотки крайне важным является вопрос обеспечения связью всей территории региона. «Одним из вопросов является отслеживание местоположения транспорта и персональные коммуникации в удаленных районах. Это связано с большой протяженностью региона и тем, что транспортные артерии на Чукотке зачастую проходят там, где связи практически нет», — добавил он.
Губернатор отметил, что вопросы безопасности жителей являются для правительства региона приоритетом. «С учетом этого мы рассматриваем возможность реализации пилотного проекта с использованием абонентских терминалов “Гонец” для мониторинга транспорта и персональных коммуникаций», — сказал глава Чукотки.
«Гонец» — российская государственная низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.