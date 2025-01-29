Спутниковая система «Гонец» обеспечит Чукотку связью

По словам Манойло, возможность обслуживать районы Крайнего Севера закладывалась в систему «Гонец» еще при ее создании. «В дополнение к этому в Чукотском автономного округе, в г. Анадыре, расположена одна из семи региональных станций системы “Гонец”. Это позволяет эффективно “приземлять” информацию, полученную от абонентов на территории Чукотки через спутники орбитальной группировки “Гонец”, — сказал он.