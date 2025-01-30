Кроссворд на 30 января 2025

Интересные факты о Леониде Гайдае:
1. Короткометражный фильм Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1961 в категории «Лучший короткометражный фильм».
2. 10 октября 2012 года в Иркутске была установлена скульптурная композиция, изображающая троицу персонажей Трус, Балбес и Бывалый, а также Леонида Гайдая, сидящего в режиссерском кресле. Рядом с режиссером находится пёс Барбос с динамитной шашкой в пасти.
3. 30 января 2013 года компания Google отметила 90-летие со дня рождения Леонида Гайдая, выпустив праздничный Doodle. В рамках Doodle буквы в логотипе Google были частично заменены на портрет режиссера и изображения персонажей его комедий — Труса, Балбеса и Бывалого.
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