В Новороссийске пройдет ночной полумарафон «Малая Земля»

Полумарафон «Малая Земля» приурочен к годовщине начала десантной операции, предпринятой с целью освобождения Новороссийска. Легкоатлетам предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр, и это не просто цифра, за мужество и отвагу при освобождении Новороссийска 21 воин был удостоен высшего звания Героев Советского Союза.
Маршрут ночного полумарафона начнется от Малой Земли и пройдет по всем ключевым памятным местам, связанным с историей освобождения Новороссийска:
— Мемориальный комплекс «Малая Земля».
— ИЛ-2.
— Сквер 75-летия Победы.
— Мемориальный комплекс «Долина Смерти» (Мысхако).
— Памятник защитникам Малой земли, Взрыв, Блиндаж Брежнева, Колодец Жизни.
— Площадь Героев (Вечный Огонь).
— Торпедный Катер (Набережная).
— Передний край обороны Малой Земли (Матрос с гранатой).
Полумарафон состоится при любой погоде. Старт ему будет дан в тот же час, в который началась операция по высадке легендарного десанта на Малую землю под командованием Цезаря Куникова.
Колонну спортсменов сопроводит полиция, служба МЧС и скорая помощь, а также микроавтобус для сошедших с дистанции. На маршруте будет организовано два пункта питания с горячим чаем, водой и булочками. Один будет расположен на дистанции 10 км (район «Колодца Жизни», второй пункт будет встречать участников на финише.
В забеге примут участие порядка сотни человек, основная часть из которых — это сотрудники МВД, МЧС, ВДВ, силовых структур, таможни и бегуны-любители. Все участники профессионально подготовлены и не впервые бегут дистанцию полумарафона. По статистике прошлого года в патриотическом мероприятии участвуют спортсмены приехавшие не только из Новороссийска, но из Краснодара, Темрюка, Геленджика, Крымска, Абинска, Белореченска, Армавира, Анапа, Москва, Тимашевска, Кирсанова.
В настоящее время Новороссийск — единственный в крае, где проводят спортивное мероприятие с таким большим по протяжённости городским маршрутом.
Перед стартом спортсмены и гости почтут память павших возложением цветов у мемориального комплекса.