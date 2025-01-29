В Новороссийске пройдет ночной полумарафон «Малая Земля»

В забеге примут участие порядка сотни человек, основная часть из которых — это сотрудники МВД, МЧС, ВДВ, силовых структур, таможни и бегуны-любители. Все участники профессионально подготовлены и не впервые бегут дистанцию полумарафона. По статистике прошлого года в патриотическом мероприятии участвуют спортсмены приехавшие не только из Новороссийска, но из Краснодара, Темрюка, Геленджика, Крымска, Абинска, Белореченска, Армавира, Анапа, Москва, Тимашевска, Кирсанова.