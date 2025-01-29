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В Новороссийске пройдет ночной полумарафон «Малая Земля»

Традиционный ежегодный забег состоится в ночь с 1 на 2 февраля.

Полумарафон «Малая Земля» приурочен к годовщине начала десантной операции, предпринятой с целью освобождения Новороссийска. Легкоатлетам предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр, и это не просто цифра, за мужество и отвагу при освобождении Новороссийска 21 воин был удостоен высшего звания Героев Советского Союза.

Маршрут ночного полумарафона начнется от Малой Земли и пройдет по всем ключевым памятным местам, связанным с историей освобождения Новороссийска:

— Мемориальный комплекс «Малая Земля».

— ИЛ-2.

— Сквер 75-летия Победы.

— Мемориальный комплекс «Долина Смерти» (Мысхако).

— Памятник защитникам Малой земли, Взрыв, Блиндаж Брежнева, Колодец Жизни.

— Площадь Героев (Вечный Огонь).

— Торпедный Катер (Набережная).

— Передний край обороны Малой Земли (Матрос с гранатой).

Полумарафон состоится при любой погоде. Старт ему будет дан в тот же час, в который началась операция по высадке легендарного десанта на Малую землю под командованием Цезаря Куникова.

Колонну спортсменов сопроводит полиция, служба МЧС и скорая помощь, а также микроавтобус для сошедших с дистанции. На маршруте будет организовано два пункта питания с горячим чаем, водой и булочками. Один будет расположен на дистанции 10 км (район «Колодца Жизни», второй пункт будет встречать участников на финише.

В забеге примут участие порядка сотни человек, основная часть из которых — это сотрудники МВД, МЧС, ВДВ, силовых структур, таможни и бегуны-любители. Все участники профессионально подготовлены и не впервые бегут дистанцию полумарафона. По статистике прошлого года в патриотическом мероприятии участвуют спортсмены приехавшие не только из Новороссийска, но из Краснодара, Темрюка, Геленджика, Крымска, Абинска, Белореченска, Армавира, Анапа, Москва, Тимашевска, Кирсанова.

В настоящее время Новороссийск — единственный в крае, где проводят спортивное мероприятие с таким большим по протяжённости городским маршрутом.

Перед стартом спортсмены и гости почтут память павших возложением цветов у мемориального комплекса.

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