«Мысли есть, денег нет»: Ермак — о восстановлении железной дороги до Янтарного

Восстанавливать железнодорожную ветку до Янтарного в ближайшей перспективе не будут. Об этом на брифинге сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
«Запустить мысли есть, денег нет. Железная дорога [реализует] этот проект только в одном случае: если они увидят рентабельность в этом. А до рентабельности там пока как до Китая пешком», — отметил Ермак.
Восстановление железнодорожного сообщения с Янтарным оценили в 27 миллиардов рублей. Чтобы снизить стоимость ветки, предложено сделать поезда на автономным ходу.