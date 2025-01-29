Нетрезвую женщину сняли с авиарейса Актау-Баку

Женщину задержали и привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК — за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге).