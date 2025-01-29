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В Ростове-на-Дону предложили продлить маршрут автобуса № 84

Власти Ростова предложили продлить автобусный маршрут № 84 до Александровки.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону предложили выбрать между старой и новой схемами движения автобуса № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Голосование открыто до 7 февраля 2025 года на портале «Активный ростовчанин». Мнением жителей города интересуются в департаменте транспорта.

Маршрут предлагают продлить по Берберовской до разворотной площадки в поселке Александровка.

Обновленный вариант выглядит следующим образом:

Александровка — Берберовская — Вересаева — 40-летия Победы — Сарьяна — 35-я Линия — Комсомольская — Свободы — площадь Карла Маркса — 1-я Майская — Верхненольная — Советская Театральный — Красноармейская — Привокзальная — Главный автовокзал — Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Советская — площадь Карла Маркса — 19-я Линия — Мясникова — Сарьяна — 40-летия Победы — разворот в районе пр. 40-летия Победы, 202 — 40-летия Победы — Вересаева — Берберовская — Александровка.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов № 16а.