В Ростове-на-Дону предложили продлить маршрут автобуса № 84

Жителям Ростова-на-Дону предложили выбрать между старой и новой схемами движения автобуса № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Голосование открыто до 7 февраля 2025 года на портале «Активный ростовчанин». Мнением жителей города интересуются в департаменте транспорта.