В Ростове-на-Дону предложили продлить маршрут автобуса № 84

Жителям Ростова-на-Дону предложили выбрать между старой и новой схемами движения автобуса № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Голосование открыто до 7 февраля 2025 года на портале «Активный ростовчанин». Мнением жителей города интересуются в департаменте транспорта.
Маршрут предлагают продлить по Берберовской до разворотной площадки в поселке Александровка.
Обновленный вариант выглядит следующим образом:
Александровка — Берберовская — Вересаева — 40-летия Победы — Сарьяна — 35-я Линия — Комсомольская — Свободы — площадь Карла Маркса — 1-я Майская — Верхненольная — Советская Театральный — Красноармейская — Привокзальная — Главный автовокзал — Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Советская — площадь Карла Маркса — 19-я Линия — Мясникова — Сарьяна — 40-летия Победы — разворот в районе пр. 40-летия Победы, 202 — 40-летия Победы — Вересаева — Берберовская — Александровка.
Напомним, с 1 февраля 2025 года в Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов № 16а.