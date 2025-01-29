«Такого не помнят даже старожилы». Впервые в январе Невский проспект помыли водой

Мытью главной магистрали Петербурга водой поспособствовала теплая погода. По словам главы комитета, пока температура позволяет, необходимо удалить накопившуюся грязь с дороги и сделать город опрятнее и уютнее. При этом работы с водой сейчас облегчат весеннюю зачистку. Также стоит отметить, что пока уборку Невского проспекта водой можно проводить не на всех его участках.