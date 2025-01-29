«Такого не помнят даже старожилы». Впервые в январе Невский проспект помыли водой

«Такого не помнят даже старожилы отрасли. Были зимы, когда мы могли при благоприятных погодных условиях замывать улицы в марте, однажды даже в феврале. Но январь — впервые», — сообщает чиновник.
Мытью главной магистрали Петербурга водой поспособствовала теплая погода. По словам главы комитета, пока температура позволяет, необходимо удалить накопившуюся грязь с дороги и сделать город опрятнее и уютнее. При этом работы с водой сейчас облегчат весеннюю зачистку. Также стоит отметить, что пока уборку Невского проспекта водой можно проводить не на всех его участках.
«Ведь ситуация отличается в зависимости от района, и плюсовая температура еще не гарантирует, что вода не превратится в наледь… К тому же надо учитывать силу и направление ветра, ведь хороший северный ветер на “плюсе” может дать скользкость», — рассказал Петриченко.
Также сегодня специалисты приступили к мойке подходов к остановкам, пешеходных переходов, остановок, островков безопасности. Особенно тщательно вымываются загрязнения в лотковой зоне у поребрика.