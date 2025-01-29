Белорусские зоопарки выбрали трех питонов Горыныча, Горгону и альбиноса Лютика символами Года змеи

Два белорусских зоопарка, самый старый гродненский, которому через два года исполнится 100 лет и самый большой минский, выбрали символами наступившего 29 января 2025 года по восточному календарю Года змеи питонов — Горыныча, Горгону и альбиноса Лютика.
Несмотря на то, что в минском зоосаде содержится более 50 видов змей (почему змеи — домашние питомцы завтрашнего дня подробнее здесь) на роль символов были выбраны любимцы — королевские питоны.
«Эти змеи прекрасны: очень красивые и разнообразные по окраске (известно около 9 тысяч морф этих рептилий!), спокойные, обладают покладистым характером. А еще они очень фотогеничны! И не стараются сбежать», — рассказали сотрудники зоопарка и подчеркнули, что символами наступившего Года змеи выбрали чудную змеиную пару — шоколадного цвета Горыныча и искристую блондинку Горгону.
А вот в гродненском зоопарке на роль символа и талисмана назначили тигрового питона Лютика. Он альбинос, отсюда такая необычная «золотая» окраска, живет в зоопарке с 2022 года, ему около трех лет. Лютик молод, дружелюбен и еще растет, его длина 1,80 метра, тогда как длина его подруги Василисы превышает 5,5 метра.
Кстати, вот как надо праздновать Год Змеи 2025 в Беларуси, который начался 29 января: традиции, что приготовить, в чем встречать, какие подарки принесут счастье в год Зеленой Деревянной Змеи (подробнее здесь).
Из «природных» новостей: Минприроды призывает белорусов отдать осколки метеорита, который упал под Минском в декабре 2024, на госучет и изучение (все подробности здесь).