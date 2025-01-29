Белорусские зоопарки выбрали трех питонов Горыныча, Горгону и альбиноса Лютика символами Года змеи

А вот в гродненском зоопарке на роль символа и талисмана назначили тигрового питона Лютика. Он альбинос, отсюда такая необычная «золотая» окраска, живет в зоопарке с 2022 года, ему около трех лет. Лютик молод, дружелюбен и еще растет, его длина 1,80 метра, тогда как длина его подруги Василисы превышает 5,5 метра.