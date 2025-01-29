У Петропавловской крепости появился мост-дублер Кронверкского моста. Показываем, как он выглядит

Судя по кадрам, на деревянном мосту также продублировали дорожные знаки и шлагбаум, перекрывающий проезд транспорту. Для пешеходов проход открыт.
Кронверкский мост — один из двух мостов, ведущих к Петропавловской крепости, — сильно обветшал за годы эксплуатации. Как рассказывала «Фонтанка», в 1976 году его грузоподъемность ограничили до 6 тонн, а через два года мост отремонтировали, настелив металлические балки и добавив разделение на пешеходную и проезжую части.
В 2015 году состояние Кронверкского моста признали аварийным, поэтому объект закрыли на ремонт, а спустя год снова открыли. В 2020 году профильные ведомства снова заговорили о необходимости ремонта переправы. Тендер на капремонт был объявлен в 2023 году.