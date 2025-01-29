Омичи могут летать на субсидируемых рейсах по 12-ти направлениям

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, в какие города и рейсами каких авиакомпаний омичи смогут улететь по льготным ценам. На сегодняшний день правительством Омской области субсидируются пассажирские перелеты по 11 направлениям. Еще один рейс, в Ханты-Мансийск авиакомпании «ЮТэйр», субсидируется правительством ХМАО.