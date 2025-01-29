Омичи могут летать на субсидируемых рейсах по 12-ти направлениям

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, в какие города и рейсами каких авиакомпаний омичи смогут улететь по льготным ценам. На сегодняшний день правительством Омской области субсидируются пассажирские перелеты по 11 направлениям. Еще один рейс, в Ханты-Мансийск авиакомпании «ЮТэйр», субсидируется правительством ХМАО.
Из регионального бюджета субсидии выделяются авиакомпаниям «Азимут», «Россия», «Ред Вингс», «Икар», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр» и «Ямал».
Первая осуществляет авиаперевозки из Омска в Уфу, регулярность рейсов — каждый понедельник и четверг. На самолетах «России» омичи могут по льготным ценам улететь в Красноярск и обратно.
Авиакомпании «Ямал» субсидируют рейсы в города ЯНАО: столицу автономного округа Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым. «Ред Вингсу» — в Екатеринбург. Кроме того, летом появится еще один льготный рейс — в Улан-Удэ, расписание полетов сейчас согласуют с авиаперевозчиком.
Ранее мы писали о том, что с 26 апреля возобновятся прямые рейсы из Омска в Анталью.