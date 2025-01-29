В Минске с 10 февраля закроют путепровод между ул. Московской и пр. Независимости

Путепровод был построен в 1963 году. Проектировался он под транспортную нагрузку того времени. На сегодняшний день она значительно увеличилась. Поэтому было принято решение о плановом ремонте путепровода.
По его словам, полное закрытие связано с тем, что невозможно выполнять работы по одному направлению, а движение оставить по другому, все действующие опоры будут либо усиляться, либо заменяться.
По нормам работы должны выполняться 23 месяца, но перед нами стоит задача выполнить их гораздо быстрее (до конца года). Для этого несколько строительных управлений будут трудиться круглосуточно.
Движение транспортных средств запретят по путепроводу с 00.00 10 февраля до 00.00 1 декабря. Кроме того, временное ограничение движения транспорта введут на участке ул. Бобруйской от ул. Ленинградской до ул. Мясникова с 00.00 10 февраля до 00.00 31 октября.
В действующие маршруты общественного транспорта вносятся незначительные изменения, места остановок останутся прежними.