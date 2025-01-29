После смены власти в Сирию из Турции вернулись более 81 тыс. беженцев

Последние годы на фоне углубления экономического кризиса турецкие граждане устраивали беспорядки, требуя ограничить приток сирийских беженцев (в Турции их почти в два раза больше, чем в Ливане и ЕС). По данным ООН, с сентября прошлого года в Сирию вернулись более полумиллиона беженцев, 200 тыс. из них — после отставки Башара Асада. Около 30% из миллионов сирийцев, живущих в странах Ближнего Востока, хотят вернуться в течение года.