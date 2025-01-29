Десятки жителей Уфы остались без холодного водоснабжения

Сегодня днем, 29 января, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В районе улицы Пархоменко, 21 произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 16:00 был отключен водопровод диаметром 100 миллиметров.
Таким образом, без холодной воды на улице Пархоменко остались следующие объекты: жилой дом № 24, а также частные дома под номерами 1, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 30, 32.
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.