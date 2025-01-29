Минздрав изменил сроки проведения прививок от коронавируса в Беларуси

Новым постановлением Минздрав изменил сроки проведения профилактических прививок против инфекции COVID-19, а именно предусмотрел возможность их проведения в любое время года. Напомним, что во время пандемии коронавируса прививки делали вне зависимости от сезона, а после ее окончания — перед начало эпидсезона (осенью и в самом начале зимы).