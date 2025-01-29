Минздрав изменил сроки проведения прививок от коронавируса в Беларуси

Минздрав Беларуси актуализировал перечень профпрививок по эпидпоказаниям.
Новым постановлением Минздрав изменил сроки проведения профилактических прививок против инфекции COVID-19, а именно предусмотрел возможность их проведения в любое время года. Напомним, что во время пандемии коронавируса прививки делали вне зависимости от сезона, а после ее окончания — перед начало эпидсезона (осенью и в самом начале зимы).
Кроме того, до 45 лет снижен предельный возраст проведения прививок для категорий женщин контингента высокого риска, которым надо делать прививку против ВПЧ-инфекции.
Конкретизирован и перечень белорусов, которым необходимо сделать профилактические прививки против столбняка по эпидпоказаниям.
Кстати, три новые вакцинации пополнили Национальный календарь прививок Беларуси в 2025: «От пневмококка детям до года, от ВПЧ девочкам в 11 лет, от коклюша в 6 лет — повторно» (здесь подробнее).
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Мы писали, что Минтруда назвало величину доплат к пенсиям, пособий на детей и другие выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля после повышения бюджета прожиточного минимума (здесь все подробности).