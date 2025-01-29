Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Омской области и беженцев освободили от туристического налога

Соответствующие решение принял Омский городской совет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, депутаты Омского горсовета внесли корректировки в порядок взимания туристического налога на территории города Омска. Налогом не будет облагаться проживание в омских гостиницах еще нескольких категорий граждан.

Так, от него будут освобождены лица, имеющие регистрацию на территории Омской области, беженцы с Украины, переселенцы из ЛНР и ДНР, а также дети до 18 лет. Ранее депутаты приняли решение об освобождении от налога детские команды, прибывшие в Омск на спортивные состязания, сопровождающих их лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Напомним, решение о введении туристического налога Омский горсовет принял в конце декабря прошлого года, это было обусловлено требованиями федерального законодательства. Размер налога составляет 1% от стоимости проживания.