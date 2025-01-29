Жителей Омской области и беженцев освободили от туристического налога

Сегодня, 29 января, депутаты Омского горсовета внесли корректировки в порядок взимания туристического налога на территории города Омска. Налогом не будет облагаться проживание в омских гостиницах еще нескольких категорий граждан.
Так, от него будут освобождены лица, имеющие регистрацию на территории Омской области, беженцы с Украины, переселенцы из ЛНР и ДНР, а также дети до 18 лет. Ранее депутаты приняли решение об освобождении от налога детские команды, прибывшие в Омск на спортивные состязания, сопровождающих их лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.
Напомним, решение о введении туристического налога Омский горсовет принял в конце декабря прошлого года, это было обусловлено требованиями федерального законодательства. Размер налога составляет 1% от стоимости проживания.