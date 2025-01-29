Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая

В ходе обновления модернизируют систему видеонаблюдения, инженерные сети, водопровод, пешеходные дорожки и канализацию. Торговые объекты оформят в едином стиле, ларьки прежнего образца будут демонтированы. «Точки торговли теперь разместят компактно вдоль центральной аллеи, создавая атмосферу ярмарки», — отметил Владимир Хмара.
Работы планируют завершить к концу апреля, а официальное открытие парка намечено на 1 мая.
Как сообщалось ранее, всего в 2025 году планируется обновление 63-х зон отдыха, которые были созданы с 2021 года.