Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке Горького в Минске к 1 мая планируют завершить реконструкцию и установить два новых аттракциона. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой» Владимир Хмара, передает корреспондент БЕЛТА.