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Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке Горького в Минске к 1 мая планируют завершить реконструкцию и установить два новых аттракциона. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой» Владимир Хмара, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В ходе обновления модернизируют систему видеонаблюдения, инженерные сети, водопровод, пешеходные дорожки и канализацию. Торговые объекты оформят в едином стиле, ларьки прежнего образца будут демонтированы. «Точки торговли теперь разместят компактно вдоль центральной аллеи, создавая атмосферу ярмарки», — отметил Владимир Хмара.

Работы планируют завершить к концу апреля, а официальное открытие парка намечено на 1 мая.

Как сообщалось ранее, всего в 2025 году планируется обновление 63-х зон отдыха, которые были созданы с 2021 года.