Брикеты, пеллеты и горбыль отнесли к твердому топливу в Иркутской области

Также на сессии приняли законопроект, который определяет статус многодетной семьи и условия предоставления им соцподдержки. Так к ним приравняют сибиряков, которые воспитывают трех и более родных детей до 18 лет. Если ребенок пересек совершеннолетие, но при этом продолжает очное обучение в ВУЗе, то мера соцподдержки сохранится до достижения им 23 лет. Также есть пара базовых требований таких, как иметь гражданство РФ и семья должна жить вместе.