Брикеты, пеллеты и горбыль отнесли к твердому топливу в Иркутской области

В Иркутской области приравняли к твердому топливу брикеты, пеллеты и горбыль. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, жители сел и деревень могут получить компенсацию за твердое топливо и его доставку.
— Это позволит увеличить количество льготников, которые смогут воспользоваться данной мерой соцподдержки. В частности, данная мера распространяется на медицинских и фармацевтических работников, а также на отдельные категории работников культуры и госучреждений, к которым относятся подразделения ветеринарной службы, — поделились в Законодательном Собрании Иркутской области.
Также на сессии приняли законопроект, который определяет статус многодетной семьи и условия предоставления им соцподдержки. Так к ним приравняют сибиряков, которые воспитывают трех и более родных детей до 18 лет. Если ребенок пересек совершеннолетие, но при этом продолжает очное обучение в ВУЗе, то мера соцподдержки сохранится до достижения им 23 лет. Также есть пара базовых требований таких, как иметь гражданство РФ и семья должна жить вместе.