В Ростовской области объявили и затем отменили угрозу ракетной атаки

Днем 29 января в Ростовской области объявляли ракетную угрозу, через время после этого жителей региона оповестили об отмене опасности. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.
Уточним, воздушная опасность действовала с 14:18. Тревогу сняли примерно в 15:30. Об этом также можно судить по постам в группе VK отдела по делам ГО и ЧС Тарасовского района.
Добавим, также сегодня на Северном в Ростове эвакуировали посетителей ТРЦ «Парк».