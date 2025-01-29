Условия сдачи ЦТ 2025 ужесточены в Беларуси: запреты на фото и вынос экзаменационных материалов, использование гаджетов, переговоры в аудитории

Белорусское правительство ужесточило запрет шпаргалок на централизованном тестировании в 2025 году. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 41 от 24 января 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, теперь на ЦТ запрещено фотографировать экзаменационные материалы. Норма отдельно прописана в Положении о порядке организации и проведения ЦТ.
В предыдущей редакции документа было сказано, что запрещено на ЦТ брать «любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе». В новой редакции сделали уточнение, запретив «иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации».
Кроме того, в документе прописан запрет выносить из аудиторий и пункта ЦТ и экзаменационные материалы, и листы для рабочих записей. Также теперь участникам ЦТ запретили переговариваться и «произвольно выходить из аудитории».
Отдельно прописано, что сейчас Министерством образования будет определяться график ЦТ, а также состав экспертов, которые будут проводить экспертизу экзаменационных материалов.
Ранее Минобразования сообщило, что централизованное тестирование в Беларуси пройдет 26 мая — 5 июня.
Тем временем МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.