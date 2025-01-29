Условия сдачи ЦТ 2025 ужесточены в Беларуси: запреты на фото и вынос экзаменационных материалов, использование гаджетов, переговоры в аудитории

В предыдущей редакции документа было сказано, что запрещено на ЦТ брать «любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе». В новой редакции сделали уточнение, запретив «иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации».