Создана нейросеть с высокой точностью распознания цвета сигнала светофора

Тестирование показало, что система лучше всего распознает красные и зеленые сигналы светофора, а желтый сигнал определяется с несколько меньшей точностью, что связано с его кратковременным характером и, соответственно, меньшим количеством примеров в обучающей выборке. Система определяет цвет сигнала с точностью 90,5% и может работать в режиме реального времени, обрабатывая до 55 кадров в секунду.