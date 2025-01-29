«Лыжню России» могут перенести из-за нехватки снега в Нижнем Новгороде

Массовую лыжную гонку «Лыжня России» могут перенести из-за нехватки снега. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
— Проведение массовой лыжной гонки запланировано на 8 февраля. Мероприятие пройдет сразу в нескольких муниципалитетах региона. Основной старт состоится в Нижнем Новгороде на территории возле ЖК «Окский берег» (Новинки), — сообщили в пресс-службе ведомства. — Если погодные условия не изменятся и снега к 8 февраля будет недостаточно, будет рассмотрен вопрос о переносе даты проведения стартов.
Напомним, в рамках лыжной гонки запланированы индивидуальные забеги на 5 км для юношей и девушек до 18 лет и 10 км для взрослых. Кроме того, гостей ждет детский забег на 500 м (7−11 лет) и семейный забег на 500 м. В каждой команде должно быть минимум три человека в команде, дети до 10 лет с родителями.