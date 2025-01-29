Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект Северного обхода в объезд Омска прошел госэкспертизу

Автомобильная дорога станет продолжением трассы М-12 «Восток».

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства Северного обхода — автомобильной дороги в объезд Омска — получил положительное заключение ГлавГосэкспертизы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Генеральным проектировщиком выступило ООО «Омское инфраструктурное строительство», строить объект будет ООО «ИНФРАГЧП-А».

Автомобильная дорога станет продолжением трассы М-12 «Восток» от Санкт-Петербурга до Владивостока и частью маршрута на Китай и Монголию. Дорога будет четырехполосной, средняя скорость движения по ней составит 120 км\ч.

Омский участок Северного обхода пройдет от поселка Камышловский (трасса Тюмень—Омск) до трассы Омск—Новосибирск у поселка Зеленая Роща. Проект предусматривает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через Иртыш и Омь, 19 путепроводов. Также на автодороге разместится Центр управления дорожным движением и дорожно-эксплуатационной службы.

Ранее мы писали, что средства на строительство Северного обхода будут выделены в том числе и из федерального бюджета.