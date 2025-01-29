Проект Северного обхода в объезд Омска прошел госэкспертизу

Омский участок Северного обхода пройдет от поселка Камышловский (трасса Тюмень—Омск) до трассы Омск—Новосибирск у поселка Зеленая Роща. Проект предусматривает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через Иртыш и Омь, 19 путепроводов. Также на автодороге разместится Центр управления дорожным движением и дорожно-эксплуатационной службы.