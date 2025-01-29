В Ялте монтируют фуникулер, ведущий к водопаду Учан-Су

Заместитель директора ФГБУ «Заповедный Крым» Владимир Добровольский отметил, что ранее на этом месте была деревянная лестница. Объект со временем пришел в негодность. Стропы сменила более комфортная инфраструктура подъема. Безопасный и удобный подъемник обеспечит доступность достопримечательности и для маломобильных групп населения.