В Ялте монтируют фуникулер, ведущий к водопаду Учан-Су

В Ялте для удобства туристов на пути к самому высокому водопаду Крыма монтируют фуникулер. Техника обеспечит комфортный доступ к достопримечательности, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министерство туризма региона.
Скоро туристы смогут легко добраться до водопада Учан-Су. Фуникулер доставит посетителей заповедника к живописному месту, расположенному недалеко от скульптуры орла.
Заместитель директора ФГБУ «Заповедный Крым» Владимир Добровольский отметил, что ранее на этом месте была деревянная лестница. Объект со временем пришел в негодность. Стропы сменила более комфортная инфраструктура подъема. Безопасный и удобный подъемник обеспечит доступность достопримечательности и для маломобильных групп населения.
Здесь также обновят навигационные указатели на тропах и установят новые знаки и ограждения.