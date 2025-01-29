Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте монтируют фуникулер, ведущий к водопаду Учан-Су

Техника сделает путь к достопримечательности комфортным.

Источник: Министерство туризма Крыма

В Ялте для удобства туристов на пути к самому высокому водопаду Крыма монтируют фуникулер. Техника обеспечит комфортный доступ к достопримечательности, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министерство туризма региона.

Скоро туристы смогут легко добраться до водопада Учан-Су. Фуникулер доставит посетителей заповедника к живописному месту, расположенному недалеко от скульптуры орла.

Заместитель директора ФГБУ «Заповедный Крым» Владимир Добровольский отметил, что ранее на этом месте была деревянная лестница. Объект со временем пришел в негодность. Стропы сменила более комфортная инфраструктура подъема. Безопасный и удобный подъемник обеспечит доступность достопримечательности и для маломобильных групп населения.

Здесь также обновят навигационные указатели на тропах и установят новые знаки и ограждения.

туризм и отдых