Избил на дороге знакомого: в Мелеузе бывший гаишник получил 3,5 года колонии за превышение полномочий

Инспектор ГАИ, будучи на дежурстве, остановил автомобиль, за рулем которого был его знакомый. Мужчина не оказывал сопротивления и не представлял никакой угрозы, однако подсудимый из личной неприязни применил в отношении него насилие и специальные средства, нанеся тем самым травмы.