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Избил на дороге знакомого: в Мелеузе бывший гаишник получил 3,5 года колонии за превышение полномочий

Экс-сотрудник ГАИ Башкирии остановил на дороге знакомого и избил его.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Подробности рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Инспектор ГАИ, будучи на дежурстве, остановил автомобиль, за рулем которого был его знакомый. Мужчина не оказывал сопротивления и не представлял никакой угрозы, однако подсудимый из личной неприязни применил в отношении него насилие и специальные средства, нанеся тем самым травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств». Суд приговорил бывшего сотрудника дорожной полиции к 3,5 годам колонии общего режима, а также на два года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор еще не вступил в законную силу.

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