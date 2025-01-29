Избил на дороге знакомого: в Мелеузе бывший гаишник получил 3,5 года колонии за превышение полномочий

В башкирском городе Мелеузе суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Подробности рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Инспектор ГАИ, будучи на дежурстве, остановил автомобиль, за рулем которого был его знакомый. Мужчина не оказывал сопротивления и не представлял никакой угрозы, однако подсудимый из личной неприязни применил в отношении него насилие и специальные средства, нанеся тем самым травмы.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств». Суд приговорил бывшего сотрудника дорожной полиции к 3,5 годам колонии общего режима, а также на два года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор еще не вступил в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.