Открытие российских физиков поможет создать полностью оптические интегральные схемы

В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако российским и зарубежным ученым удалось несколько лет назад показать, что они могут возникать и при комнатной температуре в некоторых органических материалах. Это открыло дорогу для создания нового поколения электроники на базе «жидкого света», в которой для передачи информации используется спин, своеобразное направление вращения частиц.