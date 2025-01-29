Открытие российских физиков поможет создать полностью оптические интегральные схемы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Исследователи из России обнаружили, что кристаллы из аналогов природного минерала перовскита, состоящие из цезия, свинца и брома, можно использовать в качестве перспективной платформы для разработки полностью оптических интегральных схем на базе «жидкого света», быстродействующих и экономичных световых аналогов современных электронных микросхем. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
Как отмечается в сообщении, группа российских и зарубежных физиков под руководством профессора «Сколтеха» Павлоса Лагудакиса уже много лет работает над созданием различных систем, позволяющих управлять поведением так называемого «жидкого света». Он состоит из так называемых экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и «дырки» — положительного заряда, а также электрона и частицы света.
В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако российским и зарубежным ученым удалось несколько лет назад показать, что они могут возникать и при комнатной температуре в некоторых органических материалах. Это открыло дорогу для создания нового поколения электроники на базе «жидкого света», в которой для передачи информации используется спин, своеобразное направление вращения частиц.
«Предшествующие исследования лаборатории в области поляритоники при комнатной температуре проводились преимущественно на особых органических полимерных материалах, основной проблемой которых являлась деградация. В новой работе в качестве альтернативы исследовался неорганический галогенидный перовскит CsPbBr3, для которого характерны высокая энергия связи экситонов, отсутствие деградации и превосходная однородность кристаллической решетки», — говорится в сообщении.
Свойствами «жидкого света» в этом материале, как обнаружили исследователи из «Сколтеха» и Университета ИТМО (Санкт-Петербург), можно гибко управлять, если особым образом деформировать кристаллы перовскита. Это делает его особенно перспективной платформой для создания нового поколения вычислительных устройств, в которых все логические операции осуществляются при помощи частиц света, подытожили исследователи.