В Калужской области браконьер-рецидивист убил трех лесников и покончил с собой

По данным kp.ru, лесники начали проверку после того, как была обнаружена незаконная вырубка леса. Утром, в день происшествия, пять сотрудников лесничества приехали к дому 64-летнего Сергея Борисова, так как его подозревали в совершении противоправных действий. Ранее мужчину осудили за незаконное хранение оружия, также известно, что он был «черным копателем» (человек, который нелегально ищет исторические артефакты).