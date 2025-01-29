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«Выдают себя за поставщиков». МВД сказало о схеме мошенничества с дубайским шоколадом, который популярен и у белорусов

МВД предупредило о мошенничестве с дубайским шоколадом, популярном и у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Набирает обороты мошенническая схема с дубайским шоколадом, сообщает KP.RU со ссылкой на МВД.

Так, белорусы, у которых так же пользуется популярностью дубайская сладость, могут стать жертвами интернет-аферистов.

Под видом поставщиков «дубайского шоколада», о котором все говорят, мошенники осуществляют фишинговые атаки и предлагают фейковые поставки.

Для этого создаются поддельные сайты с логотипами известных компаний, например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Формируются псевдо-организации, якобы доставляющие дубайский шоколад по всему миру. И, заходя на поддельные страницы, люди заражают свои устройства вредоносным ПО и могут потерять личные данные.

Из-за активности мошенников компания Fix Dessert Chocolatier, например, уже сделала официальное заявление о том, что у них нет интернет-магазина, и они не продают свою продукцию посредством соцсетей.

А еще мы писали, что минчанка показала в TikTok, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем: «Станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут».

Тем временем МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.