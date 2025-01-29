«Выдают себя за поставщиков». МВД сказало о схеме мошенничества с дубайским шоколадом, который популярен и у белорусов

Для этого создаются поддельные сайты с логотипами известных компаний, например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Формируются псевдо-организации, якобы доставляющие дубайский шоколад по всему миру. И, заходя на поддельные страницы, люди заражают свои устройства вредоносным ПО и могут потерять личные данные.