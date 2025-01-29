«Выдают себя за поставщиков». МВД сказало о схеме мошенничества с дубайским шоколадом, который популярен и у белорусов

Набирает обороты мошенническая схема с дубайским шоколадом, сообщает KP.RU со ссылкой на МВД.
Так, белорусы, у которых так же пользуется популярностью дубайская сладость, могут стать жертвами интернет-аферистов.
Под видом поставщиков «дубайского шоколада», о котором все говорят, мошенники осуществляют фишинговые атаки и предлагают фейковые поставки.
Для этого создаются поддельные сайты с логотипами известных компаний, например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Формируются псевдо-организации, якобы доставляющие дубайский шоколад по всему миру. И, заходя на поддельные страницы, люди заражают свои устройства вредоносным ПО и могут потерять личные данные.
Из-за активности мошенников компания Fix Dessert Chocolatier, например, уже сделала официальное заявление о том, что у них нет интернет-магазина, и они не продают свою продукцию посредством соцсетей.
А еще мы писали, что минчанка показала в TikTok, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем: «Станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут».
Тем временем МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.