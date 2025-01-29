Откуда взялся праздник День сурка, когда и как его отмечают в 2025 году

Каждый год в начале февраля мир отмечает День сурка — праздник, зародившийся в XIX веке в США и Канаде и со временем ставший популярным в других странах. Он связан с традицией предсказания погоды и считается символом ожидания весны. «Газета.Ru» углубилась историю этого необычного праздника, его традиции и узнала интересные факты, которые помогут понять, почему День сурка так полюбился не только жителям Северной Америки, но и людям по всему миру.