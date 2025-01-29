Вышло в свет новое издание Красной книги Ростовской области

В Ростовской области вышло в свет третье издание Красной книги региона. Этот труд был опубликован в 2024 году, ознакомиться с ним можно на сайте донского правительства.
В небольшой аннотации указано, что в книгу включили 261 объект растительного мира (41 вид грибов и 220 видов растений), а также 254 представителя животного мира.
Ранее сообщалось, что новое издание Красной книги Ростовской области — важная веха в деле сохранения видового разнообразия на территории региона. Обновленная информация будет привлекать внимание к наиболее уязвимым видам флоры и фауны.
Известно, что на публикацию Красной книги региона выделяли 3,4 млн рублей. Добавим, список редких животных и растений на Дону может обновляться не реже одного раза в 10 лет.