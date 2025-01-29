35-летний мужчина в Белорецке получил травмы из-за взрыва газа

В башкирском городе Белорецке произошло ЧП, в результате которого пострадал человек. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
В жилом доме на улице Куприна произошла разгерметизация газовоздушной смеси, из-за которой начался пожар и вместе с рамой выбило три окна. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Горение потушено на площади 35 квадратных метров. Специалисты оказали первую помощь 35-летнему мужчине, который получил ожоги.
Причина инцидента устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.
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