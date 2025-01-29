Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию заражённого манго доставили в Нижегородскую область

Вредителей обнаружили в товаре на складе Дзержинска.

На складе в Дзержинске обнаружили партию манго, зараженного насекомыми-вредителями. Плоды были выращены в Перу.

Опасную продукцию выявили сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вредитель — коричневая щитовка — поразила более 6,5 тонн завезённого из Латинской Америки фрукта. Продукция хранилась на складе «Технопром». Насекомое не представляет для человека опасности, поэтому манго допустили в продажу. В природе коричневая щитовка может навредить маслиновым, субтропическим и тропическим растениям, винограду. Но для фитосанитароного состояния нашей страны продукция опасности не несёт, отметили в Россельхознадзоре.

Тем не менее, нижегородцам рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты, купленные в магазинах и на рынках.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали нижегородцев об опасности заражения бруцеллезом из фермерских продуктов.