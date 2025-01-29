Партию заражённого манго доставили в Нижегородскую область

На складе в Дзержинске обнаружили партию манго, зараженного насекомыми-вредителями. Плоды были выращены в Перу.
Опасную продукцию выявили сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вредитель — коричневая щитовка — поразила более 6,5 тонн завезённого из Латинской Америки фрукта. Продукция хранилась на складе «Технопром». Насекомое не представляет для человека опасности, поэтому манго допустили в продажу. В природе коричневая щитовка может навредить маслиновым, субтропическим и тропическим растениям, винограду. Но для фитосанитароного состояния нашей страны продукция опасности не несёт, отметили в Россельхознадзоре.
Тем не менее, нижегородцам рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты, купленные в магазинах и на рынках.
Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали нижегородцев об опасности заражения бруцеллезом из фермерских продуктов.