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Последние новости к вечеру 29 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 29 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 29 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 января 2025 года.

В Кремле отреагировали на просьбу Сирии о компенсациях от РФ

Источник: РИА "Новости"

Москва считает важной поездку делегации МИД в Сирию для диалога с новой властью, заявил Дмитрий Песков. Комментировать сообщение о просьбе Дамаска о компенсации «для восстановления доверия» он отказался, подчеркнув, что Россия продолжит диалог.

Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоелизаветовки силами группировки войск «Центр». Также поражены подразделения ВСУ в районах Андреевки, Новопавловки и других населенных пунктов.

ГД обратится в ООН для расследования возможного покушения на Путина

Источник: РИА "Новости"

Госдума направит обращение в Конгресс США и ООН по поводу слов Такера Карлсона о покушении на Владимира Путина. По словам журналиста, администрация Байдена обсуждала этот вопрос по предложению Блинкена.

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово»

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Подмосковья к «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая бенефициара Дмитрия Каменщика. Среди ответчиков — Валерий Коган и ряд юрлиц.

Бывшего вице-президента РФС Анохина задержали по делу о взятке

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Гендиректор «Фонбет» и экс-вице-президент РФС Сергей Анохин задержан в Москве. По данным СМИ, его подозревают в даче взятки правоохранителю в размере 50 млн рублей.