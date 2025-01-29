Последние новости к вечеру 29 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 января 2025 года.
В Кремле отреагировали на просьбу Сирии о компенсациях от РФ
Москва считает важной поездку делегации МИД в Сирию для диалога с новой властью, заявил Дмитрий Песков. Комментировать сообщение о просьбе Дамаска о компенсации «для восстановления доверия» он отказался, подчеркнув, что Россия продолжит диалог.
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоелизаветовки силами группировки войск «Центр». Также поражены подразделения ВСУ в районах Андреевки, Новопавловки и других населенных пунктов.
ГД обратится в ООН для расследования возможного покушения на Путина
Госдума направит обращение в Конгресс США и ООН по поводу слов Такера Карлсона о покушении на Владимира Путина. По словам журналиста, администрация Байдена обсуждала этот вопрос по предложению Блинкена.
Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово»
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Подмосковья к «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая бенефициара Дмитрия Каменщика. Среди ответчиков — Валерий Коган и ряд юрлиц.