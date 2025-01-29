Новый предмет появится на ЦТ в этом году

Новая интегрированная дисциплина, которая объединила курс по истории Беларуси и всемирной истории, появилась в 10-х классах с 1 сентября 2024 года. Как заявлял министр образования Андрей Иванец, этот предмет даст полное представление учащимся об историческом процессе.
Кроме того, глава Минобра отмечал, что был подготовлен пробный вариант учебного пособия по этому предмету для 11-классников — использовать его начали примерно в двух десятках школ.
Выпускники данных учебных заведений с этого года получат право сдавать профильное ЦТ.
С 2025 года выпускникам 14 экспериментальных классов учреждений общего среднего образования предоставлено право сдавать централизованное тестирование по учебному предмету "История Беларуси в контексте всемирной истории.
При этом, по ее словам, с 2026 года сдавать этот предмет на ЦТ получат возможность выпускники всех школ Беларуси.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ЦТ состоится с 26 мая по 5 июня.
Правительство внесло некоторые изменения в положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования.