Какая будет погода в Казахстане 30 января

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до −20…-28°C мороза.
В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется снег, метель, днем на юге и востоке — сильный снег. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 13−18 мороза, днем 3−8 мороза.
В Акмолинской области ночью ожидается снег, метель, днем на юге, востоке, в центре области снег, на западе, севере небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе, севере области 13 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Актюбинской области на севере и западе возможны небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4 мороза-1 тепла.
В Алматинской области ночью на севере, юге и в горных районах пройдет снег, днем осадки (преимущественно снег), в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области гололед, временами туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Атырауской области ночью на востоке ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке области 3 мороза.
В Восточно-Казахстанской области будет снег, метель, на севере и востоке — сильный снег. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 13−18 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза.
В Жамбылской области ночью на севере и юге прогнозируют снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах области снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза.
В Жетысуской области ночью на востоке, в центре и горных районах ожидается снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, временами сильный снег. На севере, в центре, горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, в горных районах области 15−20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке, в горных районах области 7−12 мороза.
В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, на западе, юге области 5 тепла.
В Карагандинской области ночью обещают снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью на западе области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на западе области 3 мороза, днем 3−8 мороза, на юге, востоке области 0 градусов.
В Костанайской области ночью на востоке и юге прогнозируют снег, метель, днем на западе, юге области небольшой снег. На западе, севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 11−16, на севере области 20 мороза, на юге области 3−8 мороза.
В Кызылординской области на востоке, юге и в центре обещают осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 1 мороза.
В Павлодарской области пройдет снег, на западе, юге, востоке области метель. Ветер северо-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 15, днем 5−10, на севере области 13 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, на юге, востоке области низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер северный, северо-западный 9- 14, ночью на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе, севере области 18 мороза.
В Туркестанской области утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах пройдут осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Улытауской области ночью возможны осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег). Гололед. На севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7−9 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Алматы: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0- 2 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.