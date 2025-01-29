Какая будет погода в Казахстане 30 января

В Алматинской области ночью на севере, юге и в горных районах пройдет снег, днем осадки (преимущественно снег), в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области гололед, временами туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.