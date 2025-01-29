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Пропал на новогодних праздниках: 31-летнего жителя не могут отыскать уже больше трех недель

В Башкирии 24 дня разыскивают 31-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 31-летнего Азамата Бикмухаметова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины из села Кирябинского Учалинского района неизвестно уже 24 дня — с 5 января. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные унты, черную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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