Ростовчанам развеяли миф о пользе бани и сауны

Жителям Ростовской области развеяли миф о пользе бани и сауны. Об этом диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала NEWS.ru.
Согласно опубликованной информации, многие думают, что с помощью бани или сауны можно сбросить лишний вес. Эти способы помогают потерять жидкость и улучшить обменные процессы в организме.
— Баня и сауна в целом очень благотворно влияет для того, чтобы улучшить обменные процессы, кровообращение, лимфообращение, в целом благотворно влияет на организм, но чисто похудеть, принимая сауну или баню, к сожалению, невозможно, — добавила доктор Мария Волынкина.