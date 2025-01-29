Ростовчанам развеяли миф о пользе бани и сауны

— Баня и сауна в целом очень благотворно влияет для того, чтобы улучшить обменные процессы, кровообращение, лимфообращение, в целом благотворно влияет на организм, но чисто похудеть, принимая сауну или баню, к сожалению, невозможно, — добавила доктор Мария Волынкина.