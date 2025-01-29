Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам развеяли миф о пользе бани и сауны

Диетолог рассказала ростовчанам о мифах бани и сауны.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области развеяли миф о пользе бани и сауны. Об этом диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала NEWS.ru.

Согласно опубликованной информации, многие думают, что с помощью бани или сауны можно сбросить лишний вес. Эти способы помогают потерять жидкость и улучшить обменные процессы в организме.

— Баня и сауна в целом очень благотворно влияет для того, чтобы улучшить обменные процессы, кровообращение, лимфообращение, в целом благотворно влияет на организм, но чисто похудеть, принимая сауну или баню, к сожалению, невозможно, — добавила доктор Мария Волынкина.