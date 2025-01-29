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К уборке загрязненных мазутом пляжей в Крыму привлекли студентов

Студотряды Крыма собрали на побережье Судака тонну песка с мазутом.

Источник: правительство Республики Крым/Tg

Сотни студентов Крыма присоединились к акции «Крымский студенческий десант» по очистке побережья от нефтяных загрязнений после крушений танкеров, рассказал председатель правления регионального отделения РСО Владимир Кайданский «Крымскому информационному агентству».

Студенты активно участвуют в акции по очистке пляжей в Судаке, Сакском и Бахчисарайском районах, применяя специальные сорбенты для сбора и утилизации нефтепродуктов.

В Судаке 30 студентов работают в составе вахтовой смены, еще 90 человек занимаются уборкой в других регионах Крыма. Всего в акции принимают участие 120 студентов, которые уже собрали более тонны загрязненного грунта.

Работа на каменистых пляжах требует больше усилий, чем на песчаных. Однако студенты проявляют высокую ответственность и мотивацию. С конца прошлого года волонтеры и студенты проделали огромную работу по очистке загрязненного побережья, успешно справляясь с последствиями экологической катастрофы.

экология