К уборке загрязненных мазутом пляжей в Крыму привлекли студентов

Сотни студентов Крыма присоединились к акции «Крымский студенческий десант» по очистке побережья от нефтяных загрязнений после крушений танкеров, рассказал председатель правления регионального отделения РСО Владимир Кайданский «Крымскому информационному агентству».
Студенты активно участвуют в акции по очистке пляжей в Судаке, Сакском и Бахчисарайском районах, применяя специальные сорбенты для сбора и утилизации нефтепродуктов.
В Судаке 30 студентов работают в составе вахтовой смены, еще 90 человек занимаются уборкой в других регионах Крыма. Всего в акции принимают участие 120 студентов, которые уже собрали более тонны загрязненного грунта.
Работа на каменистых пляжах требует больше усилий, чем на песчаных. Однако студенты проявляют высокую ответственность и мотивацию. С конца прошлого года волонтеры и студенты проделали огромную работу по очистке загрязненного побережья, успешно справляясь с последствиями экологической катастрофы.