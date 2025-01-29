Самолет лоукостера «Победа» подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») заявил, что разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва.
Позже подавший сигнал бедствия борт успешно приземлился в аэропорту Астрахани.
Самолет штатно приземлился в аэропорту Астрахани.
Причиной посадки воздушного судна в Астрахани, по предварительной информации, стало «несанкционированное срабатывание датчика пожарной сигнализации».
Пассажиры севшего в Астрахани рейса Дубай — Москва размещены в здании аэровокзального комплекса.